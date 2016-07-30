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15 Temmuz Darbe Girişimi

Adli Tıp'ta 15 Temmuz operasyonu; 29 kişi gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında profesör, doktor ve uzmanlar da yer alıyor

30 Temmuz 2016 20:03

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda çalışan, aralarında profesör, doktor ve uzmanların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na operasyon düzenleyen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında profesör, doktor ve uzmanların da bulunduğu 29 kurum çalışanını gözaltına aldı.

Şüphelilerden 16'sı adliyeye sevk edilirken, kurum yerleşkesinde aramaların devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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