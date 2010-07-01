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Yaşam

Adli Tıp'a gidemeden 4 kişinin daha tecavüzüne uğradı

Dayısı tarafından tecavüze uğrayan genç kız, Adli Tıp Kurumuna gidemeden 4 kişinin daha tecavüzüne uğradı.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- Zonguldak’ta, 2 yıl önce dayısı Tanju Z.’nin tecavüzü sonucu hamile kalan 14 yaşındaki B.K., beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kurumun 16 ay sonrasına randevu verdiği B.K. bu süreyi beklerken 4 kişinin daha tecavüzüne uğradı.

Beycuma Beldesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan B.K., 2008’in Haziran ayında evlerinde kalan dayısı 25 yaşındaki Tanju Z.’nin tecavüzüne uğradı. Hamile kalan B.K., korkusundan durumu ailesine anlatamadı. Büyüyen karnını kilo almasına bağlayan aile, sancıları artması üzerine götürdükleri hastanede kızlarının hamile olduğunu öğrendi. Aile, daha sonra doğan bebeği Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu yuvasına verirken, Tanju Z. ise ailenin şikayeti üzerine tutuklandı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada B.K., ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespit edilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Ancak Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Kurulu, B.K.’ya 16 ay sonrasına 6 Ağustos 2010 tarihine randevu verdi.

4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

B.K. henüz bu süre dolmadan, 5 ay önce annesinin bileziklerini alarak evden kaçtı. Ailenin polise kayıp başvurusunda bulunduğu B.K., 17 gün sonra evine döndü. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerinin ifadesini aldığı B.K., önce Zonguldak’ta bir kuaförde tanıştığı 24 yaşındaki Y.Y., daha sonra Bartın Amasra İlçesi’nde M.S., ardından da yine Zonguldak’ta 19 yaşındaki Ç.P. ve 30 yaşındaki S.Y. ile birlikte olduğunu söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan 4 kişi, küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

4 kişi hakkındaki hazırlık soruşturması sürerken, 15 yıl hapis cezası istenen Tanju Z.’nin yargılanmasına dün devam edildi. Duruşma, Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Kurulu’ndan gelecek raporun beklenmesi için ertelendi. B.K., 6 Ağustos’ta Adli Tıp Kurumu’nda muayene edilecek.

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