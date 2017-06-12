Adli tıp uzmanı, savunma yapmak için geldiği duruşmada tutuklandı

'FETÖ'den yargılanan ve uğradığı suikast sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in otopsisine de katılan ve tutuksuz yargılanan eski Adli Tıp Uzmanı Ahmet Selçuk Gürler, savunma yapmak için geldiği duruşmada tutuklandı.

'FETÖ/PDY'nin İstanbul Adli Tıp yapılanmasına yönelik 37'si tutuklu, 3'ü firari 52 sanığın, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, tutuksuz sanık Adli Tıp Uzmanı Ahmet Selçuk Gürel duruşmada savunma yaptıktan sonra tutuklandı.

"İlhan Varank'ın otopsisi sonrası açığa alındım"

İstanbul 27 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada savunmasını yapan Gürler, öz geçmişi ile ilgili kısa bilgi verdikten Adli Tıp'ta çalıştığı dönemler de Hrant Dink'in otopsisini yaptığını son olarak da 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin ateşiyle hayatını kaybeden olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdaşınmanlarından Mustafa Varank'ın abisi İlhan Varank'ın otopsisini yaptığını söyledi. Yaptığı son görevin de bu olduğunu belirten Gürler, daha sonra açığa alındığını söyledi. 'FETÖ' ile bir ilgisinin olmadığını savunan Gürler, üzerine ifade veren diğer Adli Tıp'çıları ise tanımadığını ileri sürdü. Bankasya'daki hesabı ise meslekten bir arkadaşının eşinin o bankada çalıştığı ve prim alması için açtığını söyledi.

"Dink'in cenazesini için bilerek beklemedim"

Savunmasının ardından mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, Gürler'e, Hrant Dink'in otopsisine girip girmediğini sordu. Gürler de, otopsiye Adli Tıp Kurumu'nda bulunan Kemalettin Kurt ve diğer uzmanlarla birlikte girdiğini söyledi. Dink'in cenazesinin kuruma geç saatte geldiğini ve otopsiyi gece yarısına doğru yaptıklarını anlatan Gürler, otopsiye girmek için bilerek beklemediğini ve kurumda o anda kim varsa, otopsiye girebileceğini ifade etti.

Tutuklanmasına karar verildi

Hakkında yakalama kararı olmasına rağmen gelip teslim olmamasının nedeni de sorulan Gürler, duruşma günü için savunma hazırladığını ve daha önce gözaltına alındığı için evinin polislerce bilinmesine rağmen kendisini gözaltına almaya kimsenin gelmediğini söyledi.

Sanık Gürler hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına hükmeden heyet, eylemin niteliği, suçun cinsi, tanık anlatımları, suç şüphesinin varlığı, sanığa bu aşamaya kadar ulaşılamaması, adli kontrolün yetersiz olması ve tutuklamanın orantılı olacağı gerekçeleriyle sanığın tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama kararı verilmesinin ardından sanık Gürler, tutuklama işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere götürüldü.

Duruşma, yarına ertelendi.