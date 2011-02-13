Adli Tıp uzmanı: Defne Joy'un ölümü normal değil, şüpheli

T24 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Gürsel Çetin, sunucu-oyuncu Defne Joy Foster'ın ölüm nedeninin hala araştırıldığını söyleyerek, "Ölümü normal değil, yani şüpheli" dedi.







Defne Joy Foster’ın ölümündeki sır perdesi aralanmadı. Haberler olayın aydınlanması bir yana, bilgi kirliliğine neden oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Gürsel Çetin’le, Defne’nin soru işareti dolu ölümünü konuştuk



Defne Joy Foster’ın ölümü ve ardından çıkan haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz?



Haberlerin hepsi yanlış. Ölümü normal değil, yani şüpheli. Böyle normal ölümün dışındaki vakalarda ne olur? Otopsi için örnekler alınır. Nedir örnekler, vücut sıvıları ve doku. Sonra adli tıp incelemeye başlar. Bu inceleme bulgulara göre aylar sürebilir. Ölüm sebebi alkolden, maddeden ya da alkolle var olan bir hastalığın tetiklenmesinden olabilir. Ama hiçbiri de olmayabilir. Otopsi, aynı zamanda kişinin nelerden ölmediğini bulmak için de yapılır.



‘CSI’lar film icabı öyle'



CSI gibi dizilerde uzman geliyor, “32 saat önce ölmüş. Ölmeden kırmızı şarap içmiş” gibi şeyler söylüyor?

Hiç olur mu öyle şey. O film icabı öyle oluyor. Hiç kimse hele de bir uzman gerekli araştırmaları yapmadan böyle bir şey söyleyemez.



'Ön otopsi olmaz'

Prosedür şudur: Otopsi yapılır. Bütün bulgular elde edilir. Bulgular raporla savcıya gönderilir. Bu aşamaya kadar her şey gizlidir hiçbir açıklama yapılamaz. Ben 5 yıl morg daire başkanlığı yaptım. Yaklaşık 20 bin otopsi sorumluluğunu üstlendim. Basında “Ön otopsiye göre böyleymiş. Uzmanlardan alınan bilgiye göre şöyleymiş” türünde haberler çıkıyor. Uzman söyleyemez. Şimdi diyeceksiniz ki, “Bazı bilgiler doğru çıkıyor.” Tabii doğru çıkar. 100 yanlış şey yazılıyor, 10’u doğru çıkıyor. Neden öldü bu? Yıldırım çarpmadı ki bu kadını. Ya mevcut bir hastalık nedeniyle ya madde ya da aşırı alkol yüzünden. Başka bir şey düşünebiliyor muyuz? Bıçaklanma değil, ateşli silah değil, boğulmadı... Müneccim olmaya gerek yok.



Delillerin karartılması söz konusu olabilir mi?



O endişenin en az olabileceği adli olgulardır otopsiler. Otopsiyi öyle bir iki değil, 15 uzman görür. Verileri gönderdikleri kişiler var. 50 kişiden söz ediyoruz. Birini tehdit ettiler, diğerine para verdiler, siyasi baskı yaptılar gibi durum olamaz ki... Hepsini ayarlayacaksın, oradan hiçbir koku çıkmayacak, mümkün değil. Bu olayın üzeri hiçbir şart altında örtülemez.



‘Ölüm nedeni en az bir ayda belli olabilir’



Ölüm sebebiyle ilgili sonucun ne zaman çıkacağı da belli olmaz öyle mi?



“Belli olmaz. Ayrıca “5 hafta” gibi bir şey de söylenemez. Ortalama bir şey gerekirse; bir aydan önce çıkmaz. En basitinden mikroskobik incelemeler tamamlanmaz. Bu esnada yazılan her şey yalandır.”



Google otopsi yazıyorsunuz üçüncü sırada “Defne Joy’un adli tıp raporu” başlıklı haberler çıkıyor. Doğal olarak herkes ölüm sebebini merak ediyor.



“O zaman adres yanlış. Sebebi öğrenmek için cumhuriyet savcısına gitmek lazım. Basından izlediğim kadarıyla komşular ‘Evde gürültü oldu’ diyor. Ben savcı olsam hemen ‘Bu tür haberler çıkıyor. Dış muayenede bir şey var mıydı’ diye sorarım.”



