Adli Tıp raporu: Metin Lokumcu'nun ölümünde biber gazının etkisi var

9 yıl önce Artvin'in Hopa ilçesinde Hopa halkıyla birlikte HES kuşatmasını protesto ederken, polislerin biber gazlı 'müdahalesi' sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp raporunda biber gazı maruziyetinin ölümde etkisi olduğu ifade edildi. Avukat Meriç Eyüboğlu raporun emsal niteliğinde olduğunu söyledi.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, Adli Tıp raporunun sonuç bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

“Kronik kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün kendisinde mevcut kalp damar hastalığının olayın efor ve stresi ile aktif hale geçmesi sonucu meydana gelmiş olduğu, yakın mesafeden yoğun olarak ortho chlorobenzalmalononitrilo CS gazına maruziyeti olduğunun kabulü halinde, bu maruziyetin de kendisinde mevcut kalp- damar hastalığının aktif hale geçmesinde efor ve stres faktörüne, ilave faktör olarak kabul edilmesi gerektiği kararı oy birliği ile mütalaa olunur.”



Ne olmuştu?

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs 2011'de Hopa'da düzenlediği mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazından ve aldığı darbelerden etkilenerek kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu hayatını kaybetti.

Eylem günü Lokumcu'nun polisin önüne geçip ellerini arkasından bağlayarak, “Hadi al götür, kurtar memleketi” deyişi basına yansımıştı.

Olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 70 kişiden 16'sı tutuklanmış, daha sonra bu kişiler serbest bırakılmıştı.

Lokumcu’nun ölümüne ilişkin soruşturma dokuz yıl sonra tamamlandı. Davanın ilk duruşması 24 Aralık’ta Hopa Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Erdoğan, "Üzerinde durma gereğini duymuyorum kalp krizi sonucu ölmüş" demişti

Dönemin başbakanı Erdoğan, Lokumcu'nun ölümünün ardından İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde 'Türkiye Hazır Hedef 2023' proje tanıtım toplantısında şunları söyledi: “Tabi bu arada bir tanesi de kalp krizi geçirerek, kimliğini bilmiyorum, üzerinde durmaya da gereğini duymuyorum kalp krizi sonucu ölmüş.”