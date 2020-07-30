Adli Tıp Kurumu'nun "Cezaevinde kalamazlar" raporuna rağmen ölüm orucundaki avukatların tahliye talebi reddedildi

Ölüm orucundaki tutuklu avukatlar için Adli Tıp Kurumu, cezaevinde kalmalarının uygun olmadığına dair rapor verdi. Ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın tahliye talebi İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından reddedildi.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunun 209’uncu gününde olan Avukat Ebru Timtik ile 178’inci günündeki Avukat Aytaç Ünsal hakkında Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalmalarının uygun olmadığına dair rapor verdi. Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nden acilen tahliye kararı verilmesini istiyoruz" denildi.

Tahliye talebi reddedildi

Ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın tahliye talebi İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından reddedildi.

Mahkeme Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ne olmuştu?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi. ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.