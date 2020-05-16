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Adli Tıp Kurumu, Fatih'te intihar eden 4 kardeşle ilgili detaylı incelemesini tamamladı

16 Mayıs 2020 19:26

Fatih’te, 4 kardeşin aynı evde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu detaylı incelemesini tamamladığı raporu savcılığa sundu

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre siyanür tespiti için detaylı kimyasal incelemesini tamamlayan Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu. Raporda ölümlerin kesin olarak siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Savcılık, kardeşlerin toplu olarak ölü bulunduğu evin kapısına asılı olan "Dikkat siyanür var" şeklindeki nottaki el yazısının kardeşler dışında birine ait olup olmadığı konusunda inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu’na yollamıştı.

Nottaki yazıyı inceleyen Adli Tıp Kurumu, söz konusu notun en küçük kardeş olan Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığını tespit etti. Savcılığın, olayın meydana geldiği evde bulunan başka bir sıvının inceleme raporunu beklediği öğrenilirken, devam eden soruşturmanın raporlar tamamlandıktan sonra sonuçlanacağı bildirildi.

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