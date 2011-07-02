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Yaşam

Adli Tıp: Defne'nin vücudunda 3. bir erkeğe ait sprem var

Adli Tıp, geçen şubat ayında ölen sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster’ın vücudunda, eşine ve Kerem Altan’a ait olmayan sperm örneğine rastlandığını belirtti.

02 Temmuz 2011 03:00

T24 - Adli Tıp, geçen şubat ayında ölen sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster’ın vücudunda, eşine ve Kerem Altan’a ait olmayan sperm örneğine rastlandığını belirtti. Söz konusu kişinin dışında evde bir başka kadının varlığı da sigara izmaritlerindeki DNA örneklerinden belirlendi.




Habertürk gazetesinden Sedef Şenkal'ın haberine göre; ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster’in ölümüyle ilgili olarak Adli Tıp Kurumu’ndan Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na önceki gün ulaştırılan raporda bir gerçek daha ortaya çıktı. Raporda Defne’nin vücudunda sperm örneğine rastlandığı, ama spermin, evin sahibi Kerem Altan’a ait olmadığı belirlendi. Spermin, olaydan sonra örnek alınan eşi Yasin Solmaz’a da ait olmadığı anlaşıldı.



Biri kadın 2 kişi


Spermin bulunması, Adli Tıp raporunda yer alan “Evden alınan DNA örneklerinde, biri kadın iki kişinin olay gecesi evde bulunduğu anlaşıldı” şeklindeki tespiti de doğruladı. Evde olduğu belirtilen ikinci kişinin, “kadın” olduğu ise sigara izmaritlerindeki DNA örneklerinden anlaşıldı. Kerem Altan’a ait evde, kendisinden ve Defne’den başka iki kişinin daha varlığını ortaya çıkaran ve rapora yansıyan kanıtların, soruşturmayı daha da derinleştirmesi bekleniyor.



Yeni rapor istemi


Olay gecesi Defne Joy Foster ve Kerem Altan’dan başka evde iki kişinin daha bulunduğunu belirten rapor üzerine Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran Foster’ın eşi Yasin Solmaz’ın avukatı Ayşegül Mermer, bu kişilerin bulunması ve erken müdahale halinde Foster’in kurtulup kurtulamayacağına dair kapsamlı bir rapor alınmasını talep etmişti. 2 Şubat 2011 sabaha karşı hayatını kaybeden Defne Joy Foster’la ilgili raporda ölüm nedeni “aldığı alkolün kolaylaştırıcı etkisi ve astım hastası olması sebebiyle, kanında bulunan ilaçların yan etkilerine bağlı olarak kalp ritmi bozukluğu” şeklinde ifade edilmişti.


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