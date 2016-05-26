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Adli Tıp: Cansu Kaya tecavüze uğramadı, suda boğularak öldü!

Muğla Muğla Adli Tıp Kurumu tarafından verilen ilk raporda Cansu Kaya'nın tecavüze uğrayarak öldürüldüğü belirtilmişti

26 Mayıs 2016 14:25

Muğla'nın Ortaca Dalyan Mahallesi Dalyan kanalında 14 Haziran 2015'te cesedi bulunan Cansu Kaya'nın Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının 27 Mayıs tarihli duruşması öncesinde Adalet Bakanlığı Adli Tıp Genel Kurulu'ndan Cansu Kaya'nın suda boğularak öldüğüne dair rapor geldi. Cansu Kaya'nın cesedinin bulunmasının ardından kaldırıldığı Muğla Adli Tıp Kurumu'nca elle ve telle boğulduğu ve tecavüze uğradığı yönünde verilen rapordan daha sonra mahkemenin ve sanık avukatlarının talebi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu Cansu Kaya'nın suda boğularak öldüğüne dair rapor vermişti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun verdiği rapora Cansu Kaya'nın babası Osman Kaya'nın avukatları ile birlikte sanık avukatları da itiraz etmişler ve itiraz Adalet Bakanlığı Adli Tıp Genel Kuruluna gitmişti.

Davanın her iki tarafının da beklediği rapor Adalet Bakanlığı Adli Tıp Genel Kurulundan çıktı. Rapora göre Cansu Kaya'nın suda boğularak öldüğü, tecavüz bulgusuna rastlanmadığı ve travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ifadeleri yer aldı.Sanık avukatlarından Coşkun Demir, "İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen rapora Cansu Kaya'nın babası Osman Kaya'nın avukatları itiraz etmişlerdi. Biz de sanık avukatları olarak itiraz ettik ve Muğla Adli Tıp Kurumu Raporu ile İstanbul Adli Tıp Kurumu raporları 44 uzmandan oluşan Adalet Bakanlığı Adli Tıp Genel Kurulu'nda incelendi.

Sonuç olarak Cansu Kaya'nın suda boğularak öldüğü, elle ve telle boğulma ve tecavüz bulgusunun olmadığı, travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı yönünde rapor verildi. Davanın duruşması 27 Mayıs günü görülecek.

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