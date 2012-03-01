Adli Tıp Başbilen'in ölümüne ‘intihar’ dedi, 3 üye rapora şerh koydu

T24 - Adli Tıp Kurumu Aselsan mühendisi Hüseyin Başbilen ile ilgili raporu tamamladı. Raporda, oy çokluğuyla Başbilen’in intihar ettiği sonucu yer aldı.8 üyenin 3'ü olaya 'cinayet' dedi.

Aselsan mühendisi Hüseyin Başbilen'in şüpheli ölümü için hazırlanan Adli Tıp raporunda olayın intihar olduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Savcı Murat Demir, olayın ''intihar mı, yoksa cinayet mi'' olduğunun belirlenmesi için, Başbilen'in ölü bulunduktan sonra jandarma tarafından çekilen fotoğraf ve kamera görüntülerini, İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu’na göndermişti.

Adli Tıp Genel Kurulu soruşturmayla ilgili hazırladığı rapor savcılığa ulaştı. Raporda, ölen mühendislerden Hüseyin Başbilen'in intihar ettiği belirtiliyor.

8 kişilik kurul, olay yeri inceleme raporu, fotoğrafları ve Adli Tıp Kurumu’ndan gelen labaratuar verilerini değerlendirdi.

3 üye 'cinayet' dedi

Kuruldaki 3 üye olay için cinayet dedi, 5 üye ise olayın "intihar" olduğu yönünde görüş belirtti. Böylece raporda, oy çokluğuyla, Hüseyin Başbilen'in intihar ettiği sonucu yer aldı.

Rapora şerh kondu

Adli Tıp raporuna şerh koyan üç üye, gerekçelerinde "Başbilen'in boynunda ve bileğinde bulunan kesiklerin yönleri ve şekli ile kesik sayısının intihar vakalarında görülenin aksine tek kesik olması, ayrıca Başbilen'in parmaklarında kan izine rastlanmamış olmasının" cinayet ihtimalini gündeme getirdiğini ifade etmişti.