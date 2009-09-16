Adli Tıp 2011'e randevu verdi

Mahkeme C.M.’nin beden ve ruh sağlığının araştırılması istedi. İstanbul Adli Kurumu ise, rapor için 3 Ocak 2011 tarihine randevu verdi. Randevu tarihinin çok uzun olması nedeniyle Tahsin A.’yı tahliye etti.

Samsun’da geç kaldığı için eve gitmeyen ve kalacak yer ararken çay ocağı sahibinin teklifini kabul ederek işyerine giden 17 yaşındaki lise öğrencisi C.M., uyuduğu sırada kendisini taciz eden 32 yaşındaki Tahsin A.’dan duruşmada şikayetçi olmadı. Mahkeme genç kızın şikayetçi olmaması ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun beden ve ruh sağlığının araştırılması için 3 Ocak 2011 tarihine randevu vermesi üzerine, tutuklu yargılanan sanığın tahliyesine karar verdi.

Samsun’da geçen Mayıs ayında meydana gelen olayda, C.M. üniversite hazırlık kursu için gittiği dershaneye gitmeyerek, kız arkadaşıyla birlikte gezmeye gitti. Eve geç kalınca da ailesinden korkan genç kız, kalacak yeri olmadığı için dolaşmaya başladı. Bu sırada çay ocağı işleten Tahsin A. ile tanıştı. Teklif üzerine geceyi geçirmek üzere çay ocağına gitti. Ancak, iddialara göre C.M. uyuduğu sırada Tahsin A. genç kızı elle taciz edip cinsel ilişkiye girmek istedi.

C.M.’nin kabul etmeyip direnmesi üzerine vazgeçen sanığın uyumasını fırsat bilen genç kız, çay ocağından kaçarak evine gitti. Ailesi tarafından kayıp bildirimi yapıldığı için polis merkezine götürülen genç kızın olayı anlatması üzerine yakalanarak tutuklanan Tahsin A., 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı Samsun 1’inci Ağır Ceza Mahkamesi’nde bugün hakim önüne çıktı.

Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen sanık Tahsin A., “Yolda yürürken duran arabaya çarptı. Yere düştü. Kendisine yardım ettim. Sarhoş gibiydi. Bana bir kafeteryayı sordu. Onu oraya götürürken, kalacak yeri olmadığını söyledi. Ben de başına bir şey gelmesin diye çay ocağına götürdüm. Korktuğu için benim de kalmamı istedi. Ancak kendisine elimi bile sürmedim. Hatta, sabah giderken o benim paramı almış” dedi.

C.M. ise, sanığın ifadelerinin kısmen doğru olduğunu belirterek, “Ben uyurken yanıma gelip uzanmış. Elle taciz etmeye başlayınca uyandım ve kendisini kovdum. O da gidip sandalyelerin üzerine uzandı. Ondan sonra bana bir şey yapar diye sabaha kadar uyumadım. Sabah olunca, o uyuyordu ben kaçıp gittim. Eve gitmediğim için ailem polise haber vermiş. Döndüğümü haber vermek için gittiğimde ifademi aldılar. Ben de olayı anlattım. Kendisinden şikayetçi değilim” dedi.

Olaydan sonra C.M.’nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden alınan raporunda beden ve ruh sağlığının bozulduğu belirtildi. Ancak sanık avukatının talebi doğrultusunda 24.07.2009 tarihinde mahkemenin talebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu’na faks çekilerek, C.M.’nin beden ve ruh sağlığının araştırılması istedi. İstanbul Adli Kurumu ise, mahkemeye gönderdiği yazıda C.M.’nin raporu için 3 Ocak 2011 tarihine randevu verdiği belirtildi. Bunun üzerine mahkeme, genç kızın şikayetçi olmaması ve Adli Tıp Kurumu'nun randevu tarihinin çok uzun olması nedeniyle Tahsin A.’yı tahliye etti.