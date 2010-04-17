Adlı Tıp 2011'e gün verince...

T24 - Çorum'da 15 bin lira başlık parası karşılığında 27 yaşında biriyle zorla evlendirilen 14 yaşındaki çocuğun davasında önemli bir gelişme oldu. Mahkeme heyeti çocuğun ruh haline ilişkin Adli Tıp raporu istedi. Adli Tıp'ın önümüzdeki yıla randevu vermesi üzerine tutuklu yargılanan baba ile damat serbest bırakıldı.





14 yaşındaki D.B.'nin babası Ahmet B. ve çocuğun zorla evlendirildiği Sefa K. ile babası haklarında 14 yıl ile 22 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.





Mahkeme önce kemik yaşının tespitini istedi. Çorum Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede D.B.'nin kemik yaşı 16 olarak tespit edildi.





Raporun duruşmada değerlendirilmesinin ardından mahkeme heyeti küçük kızın "ruh sağlığının bozulup bozulmadığı" yönünde de Adli Tıp raporu istedi.





İstanbul Adli Tıp Kurumu 2011 yılının kasım ayına randevu verince, sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi ve duruşma ertelendi.

