T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adlı Tıp 2011'e gün verince...

14 yaşındaki çocuğun, 15 bin lira başlık parası karşılığı 27 yaşında biriyle zorla evlendirilme davasında tutuklular serbest kaldı.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - Çorum'da 15 bin lira başlık parası karşılığında 27 yaşında biriyle zorla evlendirilen 14 yaşındaki çocuğun davasında önemli bir gelişme oldu. Mahkeme heyeti çocuğun ruh haline ilişkin Adli Tıp raporu istedi. Adli Tıp'ın önümüzdeki yıla randevu vermesi üzerine tutuklu yargılanan baba ile damat serbest bırakıldı.


14 yaşındaki D.B.'nin babası Ahmet B. ve çocuğun zorla evlendirildiği Sefa K. ile babası haklarında 14 yıl ile 22 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.


Mahkeme önce kemik yaşının tespitini istedi. Çorum Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenede D.B.'nin kemik yaşı 16 olarak tespit edildi.


Raporun duruşmada değerlendirilmesinin ardından mahkeme heyeti küçük kızın "ruh sağlığının bozulup bozulmadığı" yönünde de Adli Tıp raporu istedi.
 

İstanbul Adli Tıp Kurumu 2011 yılının kasım ayına randevu verince, sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi ve duruşma ertelendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24