Adli tatil yarın sona erecek

6 Eylül'ün Cumartesiye denk gelmesi nedeniyle yeni adli yıl, 8 Eylül Pazartesi günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak. Bu tören aynı zamanda devletin zirvesi ile yüksek yargıyı da bir araya getirecek.

Adli yıl açılış törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya ile Danıştay ve Sayıştay Başkanları ile askeri ve sivil yüksek yargı üyelerini bir araya getirecek.

Yargıtay Başkanı Gerçeker ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok adli yıl açılış töreninde birer konuşma yapacak. Akşam saatlerinde de adli yılın başlaması nedeniyle TBMM Havuzlu Bahçe'de bir resepsiyon verilecek.

DTP kapatma davası yeni adli yıla damgasını vuracak

Yeni adli yılla birlikte, Türkiye'nin gündeminde bulunan Ergenekon davasının görüşülmesine de 20 Ekim'de başlanacak. Silivri Cezaevi'nde görülecek olan dava kapsamında, 47'si tutuklu, 39'u tutuksuz toplam 86 sanık yargılanacak. İlk duruşma, tüm sanıkların dinlenmesi tamamlanana kadar sürecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından DTP hakkından açılan kapatma davası da adli yıla damgasını vuracak olan davalar arasında yer alıyor. DTP, hakkında açılan kapatma davasına ilişkin olarak 16 Eylül tarihinde Anayasa Mahkemesi'nde sözlü savunma yapacak.