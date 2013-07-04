Adli Mansur, Mısır Cumhurbaşkanlığı için yemin etti

Askeri darbe ile anayasanın askıya alındığı Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Milli Savunma Bakanlığında hapis tutulduğu saatlerde Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur Cumhurbaşkanlığı için yemin etti.

Yeni anayasa taslağının kabul edilmesinden sonra gerçekleştirilecek seçimlere kadar Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'un Cumhurbaşkanlığı görevine geleceği ordunun yönetime el koyduğunu açıklayan Genelkurmay ve Savunma Bakanı Abdulfettah El Sisi tarafından açıklanmıştı.

Yemin ederek Mısır Cumhurbaşkanı olan Adli Mansur'un yemin konuşmasının bir kısmı şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı kurumuna ihanet etmeyeceğiz. Bir nesilden diğerine aktarılan tek bir bayrak taşıyacağız. Mısır gençlerini, kadınlarını ve tüm halkı selamlıyoruz. Bu halk, devrimin öncülüğünü yaptı ve hedeflerine ulaşmasını sağladı. Silahlı kuvvetlerimizi ve bağımsızlık için çalışan yargı sistemimizi de selamlıyoruz. Yargı bağımsızlığına uzanan eller engelledi. Gücün halkta olduğunu ve halkı koruması gerektiğini anlayan polislerimizi de selamlıyoruz."

"Medya, ülkenin yaşadığı sorunları halkın önüne serdi. Bir önceki yönetimin yanlış uygulamalarını ortaya çıkardı ve bu tarihi günün meydana gelmesini sağladı."

"Mısır'ın yöneticisi artık tiran olmayacak. Mısır halkı ve Allah bizim tek koruyucularımdır."