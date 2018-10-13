Adli kontrolü ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırılan Brunson, Türkiye'den ayrıldı

İzmir’de 'FETÖ ve PKK adına suç işlediği', casusluk yaptığı iddiasıyla yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalmasının ardından ev hapsine alınan ABD vatandaşı rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'örgüt içi hiyerarşik yapıda olmamasına rağmen örgüt üyeliği' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hakkındaki 'casusluk' suçlaması düşürülen Brunson'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' ve ev hapsi de kaldırıldı. Brunson'ın aldığı ceza, hapishanede yattığı günlere sayıldı. Kararın ardından İzmir’deki evine gelerek eşyalarını toplayan Brunson, Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkan uçağa binerek Türkiye’den ayrıldı. Brunson’ın Almanya’ya gittiği burada iki gün geçirdikten sonra ABD’ye gideceği bildirildi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Brunson'un ABD Maryland'daki hava üssüne cumartesi günü geleceği duyuruldu.

TIKLAYIN - Rahip Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kaldırıldı!

ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, 4’üncü kez hakim karşısına çıktı.

ABD'li Brunson'un yargılandığı davada savcı, sanığın TCK'nın 314/3 ve 220/7 maddeleri gereğince cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Savcı, Brunson hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını ve örgüte üye olmaktan 10 yıla kadar hapis talep etti.

Savcının mütalaasının ardından duruşmaya kaldığı yerden devam edildi. Mahkeme Başkanı Brunson’a savunma için söz verdi.

Brunson, “Ben masum bir adamım. İsa’yı seviyorum, Türkiye’yi seviyorum” dedi. Mahkeme Başkanı Brunson ve avukatına ek savunma süresini hatırlattı. Ek savuna süresi isteyip istemediklerini sordu. Brunson ve avukatı ek savunma süresi istemedi. Avukatı Brunson’un beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, Brunson’ın tahliyesine karar vererek, yurt dışına çıkış yasağını da kaldırdı. Mahkeme heyeti, ayrıca Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası da verdi.

Rahip Brunson yattığı süre göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasının ardından Evinde hazırlıklara başlayan Brunson, Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmek için hazırlık yapmaya başladı.



Papaz Brunson’ın evinde çekilen fotoğraf karesinde bir yandan telefon trafiği yaşarken, bir yandan da bavullarını hazırlarken görüntülendi.

Brunson, eşi ile birlikte Adnan Menderes Havalimanı’ndan, kendilerini ülkelerine götürecek olan, ABD tarafından Almanya’dan gönderilen özel uçağa bindi. Uçağın önce Almanya’ya oradan da ABD’ye gideceği öğrenildi. Uçak saat 22.40 sıralarında havalandı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Brunson'un ABD Maryland'daki hava üssüne Cumartesi günü geleceği duyuruldu.

Müvekkilinin artık özgür olduğunu ve cezaevinde kaldığı sürenin aldığı cezayı karşıladığını belirten Halavurt, "Bu mahkumiyeti de kabul etmiyoruz, temyize gideceğiz" dedi.

Denetimli Serbestlik Bürosu ekipleri, Rahip Brunson' un evinden elektronik kelepçe ve elektronik sinyal cihazını alarak ayrıldı.