AKP'li Haluk Özdalga: Adli Kolluk Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik endişe verici

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

Bazı bakanlar ve yakınlarının adının karıştığı yolsuzluk-rüşvet olayının ardından Adli Kolluk Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, AKP içinde de tepkiye neden oldu.AKP Ankara Milletvekili Haluk Özdalga, Adli Kolluk Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin endişe verici olduğunu savunarak “Çünkü, demokratik toplum açısından bu değişiklik iyiye değil daha kötüye gidişi ifade ediyor” dedi.

Özdalga, yaptığı yazılı açıklamada, Adli Kolluk Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikle, cumhuriyet savcılarının yürüttüğü adli soruşturmayla ilgili bilgilerin emniyet müdürlerine, kaymakam veya valilere bildirileceğini, ayrıca emniyet müdürlerinin kolluk görevi yapanlar üzerinde gözetim, denetim, planlama ve iş bölümü yapacaklarını hatırlattı.

Yargı bağımsızlığı ağır şekilde zedelendi

Özdalga “Yürütmenin bu kadar geniş müdahalesine imkan sağlanması, yargı bağımsızlığının ağır şekilde zedelenmesi anlamına geliyor. Bu düzenlemeyle, kendisiyle doğrudan ilgili olsun veya olmasın, siyasi iktidarın arzu etmediği bir soruşturmanın yürütülebilmesi, hele kapsamlı delil toplama ihtiyacı olan dosyalarda imkansız hale geliyor. İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet müdürlerinin savcılık soruşturması için adli kolluk hizmeti veren görevliler üzerinde gözetim ve denetim yetkilerine sahip olması, kuvvetler ayrılığına aykırıdır. Hukuk devletinin özüne de sözüne de uymuyor” dedi. Özdalga, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gizlilik fiilen ortadan kaldırıldı

“Bu düzenleme ile adli soruşturmaların gizliliği de fiilen ortadan kalkıyor. Bu da pek çok bakımdan vahim bir durum. Emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kaymakamlar, valiler, İçişleri Bakanlığı bürokratları gibi çok sayıda makamın elinde bulunan bilgilerin gerçek anlamda gizli kalacağı varsayılamaz. Mesela, eli pek çok yere uzanabilen etkili, tuzu kuru kişilere ve gayri meşru işlere bulaşmış çetelere yönelik soruşturma yürütmek zorlaşacak. Çünkü bu kesimler için önceden haber alma ve öylelikle soruşturmayı değişik yöntemlerle engelleme veya delilleri karartma yolları hayli genişlemiş oluyor. Adalet için hayati önem taşıyan sağlıklı soruşturma yapılması, savcıların ve hakimlerin iradesi dışındaki nedenlerle zora girecek.”

Değişiklik endişe verici

Yapılan değişikliğin AB’nin ilke ve uygulamalarıyla da bağdaşmadığını savunan Haluk Özdalga, merkezi idareden bağımsız savcılıklara bağlı ayrı bir adli kolluk teşkilatı kurulması gerekirken bunun tersinin yapıldığını ve adli kolluk hizmetinin İçişleri Bakanlığı’nın gözetim ve denetimine bırakıldığını ifade etti. Özdalga “Bu değişiklik endişe verici. Çünkü demokratik toplum açısından iyiye değil, daha kötüye gidişi ifade ediyor” dedi.