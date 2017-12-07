Adli emanetten uyuşturucu ve silah çalan zabıt katibine 46 yıl hapis cezası

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Adliyesi\'nde adli emanette bulunan 21 kilo eroini çalarak satmak istediği suçlamasıyla tutuklanan zabıt katibi Halis Yıldırım ile uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı diğer 12 sanık, hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu dışında adli emanette bulunan 7 tabancayı da çaldığını söyleyen zabıt katibi uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve silah ticariti suçlarından toplam 47 yıl 6 ay hapis, 110 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Geçen yılın Aralık ayında, adli emanet odasındaki 21 kilo eroini çalarak anlaştığı uyuşturucu satıcılarına götürürken, narkotik polisinin ve savcının dikkati ile yakalanan 8 yıllık devlet memuru zabıt katibi Halis Yıldırım (31) ve diğer tutuklu sanıklar Duran Boyraz (36), Eyüp Kabak (43), Muharrem Boyraz (25)., Naci Incesu (26), Nurettin Ülke (30), Serkan Şahin (25), Veli Uçar (41) ve tutuksuz sanıklar Hakkı G. (43)., Hikmet T. (37), Ömer K. (19), Şükrü T. (40), Yunus K. (26), 2\'ncikez defa hakim huzuruna çıktı.

Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada önceki mahkeme susma hakkını kullanan Halis Yıldırım bu mahkemede yaptıklarını borçları nedeniyle gerçekleştirdiğini uyuşturucu dışında adli emanette bulunan 7 tabancayı çaldığını söyledi. Adli emanetten çaldığı uyuşturucuları torbadan keserek azar azar aldığınız söyleyen Yıldırım, borçlarını ödemek için uyuşturucu kullanan ve satan kişiler ile görüştüğünü ifade etti. Tutuklu diğer sanıklar alınan savunmalarında uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, ele geçen uyuşturucunun Halis Yıldırım\'a ait olduğunu söyledi

2016 yılı Aralık ayında farklı günlerde Kayseri Adliyesi\'nde görevli zabıt katipliği yapan ve geçici görevle adli emanet memuru olan Halis Yıldırım uyuşturucu ticaretine girişti. Kendisine yedek anahtar yaptıran ve adli emanette bulunan karton kutulardaki uyuşturucuları piyasaya sürmek isteyen Yıldırım, 21 kilo uyuşturucu maddeleri alarak birlikte çalıştığı kişilere verdi. Adli emanette Halis Yıldırım suç üstü yakalanırken, soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı. 21 kilo uyuşturucu piyasaya sürülmeden ele geçirildi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu zabıt katibi tutuklu sanık Halis Yıldırım \'a ‘Birden fazla kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 25 yıl hapis, 67 bin 500 TL adli para cezası, ‘Hırsızlık’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve ‘Silah ticareti’ suçundan ise 10 yıl hapis 42 bin 500 TL adli para cezası olmak üzere toplam 47 yıl 6 ay hapis, 110 bin TL adli para cezası verdi. Tutuklu sanıklardan Duran Boyraz ve kardeşi Muharrem’e de ayrı ayrı ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 30 yıl hapis, 80 bin TL adli para cezası, ‘hırsızlığa azmettirme’ suçundan ise 15 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Naci İncesu\'ya \"Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 25 yıl hapis, 70 bin 300 TL adli para cezası, tutuklu sanık Nurettin Ülke\'ye aynı suçtan 15 yıl hapis 30 bin TL adli para cezası ve tutuklu sanık Serkan Şahin\'e de yine aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis 2 bin TL adli para cezası verdi. Tutuklu Veli Uçar ve Eyüp Kabak ve tutuksuz yargılanan sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti.

