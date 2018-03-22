Adli denetimle serbest bırakılan Sarkozy: Hayatımı cehenneme çevirdiler

Fransa'da 2007'deki seçimlerde Libya'dan usulsüz mali destek aldığı iddiaları ile ilgili soruşturma çerçevesinde önceki gün gözaltına alınan, dün de hakkında soruşturma açılan ve adli denetimle serbest bırakılan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ifadeleri ortaya çıktı. Sarkozy'nin, polis sorgusunda "Bu karalamaların, hayatını cehenneme çevirdi" dediği öğrenildi.

Sputnik'in haberine göre Le Figaro gazetesi, 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği gerekçesiyle soruşturma açılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2 günlük gözaltı süresinde verdiği ifadeyi yayınladı. Habere göre Sarkozy "Bu karalamalar 11 Mart 2011'den bu yana hayatımı cehenneme çevirdi" dedi.

O tarihten bu yana 'istikrarsızlaştırma kampanyasının kurbanı olduğunu' söyleyen Sarkoz, kendisine yöneltilen iddialara destekleyecek yeterli somut kanıt olmadığını vurguladı: "(Linç edilerek öldürülen eski Libya lideri Muammer) Kaddafi, oğlu, yeğeni, kuzeni, sözcüsü ve eski başbakanın açıklamaları yüzünden, hiç somut kanıt olmadığı halde suçlu durumuna düştüm."

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