Adli Bilimciler Derneği: Tüm hayvanları takip etmek için mikroçip takılması zorunlu hale getirilmeli

Adli Bilimciler Derneği Adli Veterinerlik Komisyonu, masum hayvanlara yönelik son dönemde büyük bir üzüntü ve tepkiye neden olan hayvana yönelik şiddete karşı 10 maddelik çözüm önerisi sundu. Hayvanları Koruma Kanunu’nun adının ‘Hayvan Hakları Kanunu’ olarak değiştirilmesi gerektiğini belirten Dernek, sahipli ve sahipsiz tüm hayvanların takiplerini mümkün kılan ve kimlik, sağlık ve sahip bilgilerini içeren mikroçip takılmasının zorunlu hale getirilmesi talebinde bulundu.

Adli Bilimciler Derneği Adli Veterinerlik Komisyon Başkanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız, Adli Tıp Uzmanı. Adli Bilimciler Başkanı Prof .Dr.İ.Hamit Hancı, Adli Bilimciler Derneği Adli Veterinerlik Komisyon Üyesi, Veteriner Hekim. Adli Bilimciler Derneği Adli Veterinerlik Komisyon Üyesi Prof. Dr. Emine Ümran Bozkurt’un ortak açıklamaları şöyle;

Hayvanları Koruma Kanunu olarak da bilinen 5199 sayılı kanunun amaçları doğrultusunda ve hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler çerçevesinde aşağıda sıralanan tedbirlerin alınması ve değişikliklerin yapılması gerekmektedir:

1. “Hayvanları Koruma Kanunu” nun adının “Hayvan Hakları Kanunu” olarak değiştirilmesi;

2. Adı geçen kanunun içeriğine uygun olarak sahipli ve sahipsiz tüm hayvanların takiplerini mümkün kılan ve kimlik, sağlık ve sahip bilgilerini içeren mikroçip takılmasının zorunlu hale getirilmesi;

3. Mikroçip takılması ve izlenme ile ilgili altyapının ilgili bakanlık aracılığıyla oluşturulması ve yetkili Veteriner İşleri Müdürlükleri tarafından yürütülmesi,

4. Hayvan sahipleri başta olmak üzere insanların sahipli ve sahipsiz hayvanlara karşı davranışlarının , hayvanların bakım ve beslenmelerinin nasıl olması gerektiği konularında temel düzeyde eğitimler verilmesi (belediye, okul, üniversitelerde, veteriner muayenehanelerinde olabilir)

5. Sahipli hayvanlara temel itaat eğitimlerinin verilmesi;

6. Çoğaltılması sağlık vb nedenlerle uygun olmayan hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması için gerekli tedbirlerin alınması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi;

7. Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi;

8. Hayvan Refahı konusunda bir mevzuat oluşturulması;

9. Ülke çapında hayvan haklarının korunması için yetkili bir referans birimi (merkezi, komitesi, federasyonu oluşturulması)

10. Mevcut Hayvanları Koruma Kanunu’nda belirtilmiş, bu kanun hükümlerine aykırı davrananlara verilecek cezalar ile ilgili yeniden bir düzenleme yapılarak verilecek cezaların ağırlaştırılması ,