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Yaşam

Adlarına kredi çektiği iki arkadaşını öldürdü

Adana’da, adına kredi çektiği iki arkadaşından birini öldürüp cesedini üçe bölüp gömdü, diğerini de uyurken öldürdü.

06 Ocak 2009 02:00

Adana’da, adına bankalardan kredi çektiği iki arkadaşından birini öldürüp cesedini üçe bölüp gömen, diğer arkadaşını da uyurken öldürdüğü iddia edilen Mehmet Ali Özcan (33) hakkında, biri ağırlaştırılmış iki kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Özcan, tutuklandığı nöbetçi mahkemede susma hakkını kullandı.

Cumhuriyet Savcılığı’nın iddianamesine göre Özcan, liseden arkadaşı Mustafa Kılınç (31) ile berberde tanıştığı Fatih Hızlısoy’un (31) adlarına sahte nüfus cüzdanı çıkartıp, bankalardan kredi kartı aldı. Sonra bir üniversite arkadaşının ağabeyi olan çiftlik sahibi Cem Altunbaş’dan (26), yüksek faizle ödemek üzere yüklü miktarda borç aldı ve bunları yatırıp çekerek kart limitini yükseltti.
Ardından, dört ayrı bankadan yaklaşık 100 bin TL’yi bulan kredi çekti.
Özcan’ın kendi nüfus cüzdanıyla dolandırıcılık yaptığını fark eden Kılınç, polise ihbar etmekle tehdit edip para istemeye başladı. Özcan, Aralık 2007’de Altunbaş’ın çiftliğinde Kılınç’ı öldürdü. Kasaplık yapan Altunbaş ile birlikte, başını, kollarını ve ayaklarını keserek ayırdı. Cesedin parçalarını ayrı çuvallara koyup bahçeye gömdü.
Ailesi Kılınç’ın kaybolduğunu polise bildirince yakalanmaktan korkan Özcan, cinayetin tek görgü tanığı Altunbaş’ı da çiftlik evinde 7 Şubat 2008’de uyurken öldürdü.

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