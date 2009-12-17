Adjuvanlı aşılar domuz gribi virüsü üzerinde daha etkili

T24- Londra'da bulunan ve araştırmalarıyla uluslararası üne sahip Leicester Üniversitesi Tıp Fakültesi'nce yapılan bir çalışma, domuz gribi virüsüne karşı Türkiye'nin de ithal ettiği adjuvanlı aşıların adjuvansız aşılara göre daha etkili olduğunu ortaya koydu.
Dünyanın en eski ve en prestijli tıp dergileri arasında kabul edilen New England Journal of Medicine'da bugün (17 Aralık 2009) yayımlanan araştırmaya göre, Leicester Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından adjuvan içeren ve içermeyen aşılar karşılaştırıldı.
Üniversite uzmanlarınca 18- 50 yaş grubundaki 176 denek üzerinde kas altına yapılan adjuvan içeren ve içermeyen aşıların sonuçları incelendi. Adjuvan içeren ilaç verilen denekler çeşitli gruplarda kategorize edilerek her gruba farklı doz ve farklı aralıklarla ilaç verildi.
Tüm aşı gruplarındaki deneklerin aşının yapıldığı günden itibaren 42. güne kadar olan vücut tepkileri gözlendi. Araştırma sonucunda adjuvanlı aşı yapılan deneklerin yüzde 72'sinde aşı yapılan yerde, yüzde 42'sinde de genel kas ağrısı görüldü. Yalnızca 3 denekte 38 derece üzeri ateş görülürken, genel olarak adjuvanlı aşının ilk dozdan itibaren vücudu daha çok koruduğu saptandı.
Sağlık Bakanlığı'nca tek dozu 5.2 Euro'ya satın alınan domuz gribi aşıları da "adjuvanlı aşı" grubuna giriyor.
New England Journal of Medicine'da yayınlanan makelenin tamamına ve araştırma sonuçlarının detaylarına http://content.nejm.org/cgi/content/full/361/25/2424 adresinden ulaşabilirsiniz. (www.t24.com.tr)