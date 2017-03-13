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Adıyamanlı esnaf, Hollanda Kralı'ndan şikâyetçi oldu

"Türk milletinin şan ve şerefine saygısızlık yaptılar"

13 Mart 2017 18:44

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan Mehmet Öztürk, Hollanda'nın Türkiye'ye karşı tavrı nedeniyle Hollanda Kralı Willem Alexander, Başbakan Mart Rutte, İçişleri ve Dışişleri bakanları ile Rotterdam Belediye Başkanı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Kahta'da esnaflık yapan Mehmet Öztürk, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tavrı nedeniyle Hollanda Kralı Alexander, Başbakan Rutte, İçişleri Bakanı Ronald Plasterk, Dışişleri Bakanı Bert Koenders ve Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Kahta Adalet Sarayına gitti.

"Küçük düşürmeye çalıştı"

Suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi savcılığa teslim eden Öztürk, Hollanda'nın insanlık dışı muamelesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti'ni uluslararası alanda küçük düşürmeye çalıştığını, Türk milletinin şan ve şerefine saygısızlık yaparak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni (AİHM) ihlal ettiğini söyledi.

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