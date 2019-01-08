T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adıyaman'ın iki ilçesindeki okullara 'kar' tatili

Mustafa ÖNDOĞAN- Ahmet KORKMAZ/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ve Gölbaşı ilçesinde, yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

08 Ocak 2019 23:28

Mustafa ÖNDOĞAN- Ahmet KORKMAZ/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'ın Besni ve Gölbaşı ilçesinde, yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Besni Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarından dolayı yarın ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise yaptığı açıklamada, \"Yoğun kar yağışından dolayı İlçe hıfzısıhha kurulu tarafından (9 Ocak Çarşamba günü) yarın ilçe genelinde tüm okullarımız için tatil kararı alınmıştır\" ifadelerini kullandı. Ayrıca Gölbaşı’ndaki hamile, yaşlı ve engelli  memurlar da idari izinli sayıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MustafaAhmet KORKMAZADIYAMAN DHA ADIYAMAN BesniGölbaşıBesni KaymakamlığındanMilli Eğitim Müdürü AliOcakAyrıca GölbaşındakiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24