Adıyaman'ın iki ilçesindeki okullara 'kar' tatili

Mustafa ÖNDOĞAN- Ahmet KORKMAZ/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'ın Besni ve Gölbaşı ilçesinde, yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Besni Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarından dolayı yarın ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise yaptığı açıklamada, \"Yoğun kar yağışından dolayı İlçe hıfzısıhha kurulu tarafından (9 Ocak Çarşamba günü) yarın ilçe genelinde tüm okullarımız için tatil kararı alınmıştır\" ifadelerini kullandı. Ayrıca Gölbaşı’ndaki hamile, yaşlı ve engelli memurlar da idari izinli sayıldı.

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