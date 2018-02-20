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Adıyaman'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' için JÖH sevkiyatı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'e yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' için Adıyaman'dan 70 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi, sınır kentlerine sevk edildi

20 Şubat 2018 15:59

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'e yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' için Adıyaman\'dan 70 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi, sınır kentlerine sevk edildi.
Şehit Er Özgür Güven Kışlası\'ndan çıkan 70 kişilik JÖH personeli, 2 otobüsle güvenlik önlemleri alınarak, sınır kentlerine gitmek üzere Adıyaman\'dan ayrıldı. Otobüslerin geçişini görenler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, tezahüratlarla askerlere destek verdi. JÖH personelinin, \'Zeytin Dalı Harekatı\' için sınır kentlerine sevk edildiği belirtildi.
Öte yandan Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği\'nce, Suriye\'nin Afrin kentine 1 ton bal gönderilirken, bazı Adıyamanlılar ise Mehmetçik için kurban kesti.

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