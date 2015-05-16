Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 12 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Emre Çetin yönetimindeki 38 DM 223 plakalı minibüs, Kahta-Adıyaman karayolunun 2. kilometresinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Nazlı Erzurum, Hanife ve Hacer Çetin, Hatice Suveren, Havva Adıyaman, Burak ve Necmiye Yetişen, Yıldız Kaya, Şerife Tuna, Serdar Ali ve Kadir Kaya, Kahta ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Hacer Çetin ve Tuna'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, minibüstekilerin Kayseri'den Menzil köyüne gittikleri öğrenildi.