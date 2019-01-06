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Adıyaman'da yağışa dayanamayan toprak ev çöktü

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da sağanağa dayanamayan tek katlı toprak ev çöktü

06 Ocak 2019 18:37

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da sağanağa dayanamayan tek katlı toprak ev çöktü. Çökme sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kentte 1 haftadır aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü şehirde yayalar ve araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Eskisaray Mahallesi\'nde Sıdık Aydık\'a ait olan tek katlı toprak ev ise yağışa dayamayarak çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken ve paniğe neden olan evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Adıyaman Belediyesi ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi alarak eşyaları dışarıya çıkardı.

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