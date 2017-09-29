Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kızılcapınar, Türmüz Tepe, Ziyaret Payamlı ve Beşpınar bölgelerinde yapılan denetimde uyuşturucu kullandığı ve sattığı belirlenen 10 kişiyi 22 gram esrar ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.



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