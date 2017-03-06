Adıyaman'da üç aydır tutuklu bulunan KESK üyeleri tahliye edildi

OHAL KHK’ları kapsamında önce açığa alınan, ardından öğretmenlikten ihraç edilen Eğitim-Sen üyesi Metin Alan, SES üyesi Hatice Gürbüz ve üniversite öğrencisi Botan Alper üç ay önce sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.

Avukat İmrek: Bu dava ifade özgürlüğünün ihlalidir!

Evrensel’de yer alan habere göre, davaya dair gazetemize açıklama yapan Metin Alan’ın avukatlarından Yıldız İmrek, davanın daha baştan ifade özgürlüğü ihlali olduğunu belirtti. İmrek, “Bu tür davalar cezayla sonuçlansa bile, bir yılı aşmayan cezalar olduğu için hükmün açıklanması geriye bırakılıyor. Ancak bu şekilde tutuklamalar cezaya dönüştürülüyor” dedi.

Duruşmada verdiği savunmada da ifade özgürlüğünün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) nasıl değerlendirildiğine dair mahkeme heyetine geniş bir sunum yapan İmrek, AİHM’de esas olanın ifade özgürlüğünün korunması olduğuna dikkat çekti.

Eğitim-Sen MYK Üyesi İsmail Sağdıç, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ve CHP kadın kolları yöneticileri de destek amaçlı duruşmada hazır bulundular.