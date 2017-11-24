Adıyaman'da tütün işçilerinin eylemine polis müdahalesi

Adıyaman’da tütün yasağını protesto eden binlerce tütün işçisi coplu, TOMA'lı polis mğdahalesiyle karşılaştı. Eyleme katılan pek çok işçi yaralanıken, birçoğu da gözaltına alındı.

Adıyaman Valiliği tarafından geçen hafta OHAL kapsamında alınan kararla, izinsiz her türlü basın açıklaması 30 gün süreyle yasaklandı. Meclise sevk edilen torba yasa tasarısındaki, makaron veya yaprak sigara kağıdına ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün doldurarak satanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası uygulamasını protesto etmek amacıyla Tütün Pazarı önünde toplanan çok sayıda işçi ise valiliğe yürümek istedi.

Yürüyüşü engellemek isteyen polis ise TOMA’dan tazyikli su sıktı. Kısa süreli dağılmanın ardından kalabalık, gruplar halinde yeniden toplandı. Bu kez polis biber gazı ve coplarla işçileri engellemeye çalıştı. Bu sırada yaralanan işçiler, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çok sayıda işçi de gözaltına alındı.