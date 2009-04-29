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Yaşam

Adıyaman'da trafik kazası: 16 yaralı

29 Nisan 2009 21:58

Adıyaman'da bir yolcu minibüsü ile cipin çarpıştığı kazada, 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine giden Hacı Kaya yönetimindeki 02 D 6103 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Tayfun Karalök'un kullandığı 02 HE 562 plakalı Türkiye Petrolleri Ananim Ortaklığına ait cip, yol yapım çalışması gerçekleştirilen Adıyaman-Kahta karayolunun 21. kilometresinde çarpıştı.

Cip içinde sıkışan Tayfun Karalök, olay yerine gelen Milli Savunma ekiplerinin çalışması sonucunda araçtan çıkartıldı.

Kazada ağır yaralanan, Tayfun Karalök ile minibüste bulunan Doğan Ardınç, Necmettin Atar, Ahmet Güngör ve eşi Halise Güngör, Adıyaman Devlet Hastanesine gönderildi.

Yaralılar Mehmet Güvenç, Orhan Akçay ve Zekeriya Bayram, Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesinde, minibüs şoförü Hacı Kaya, Hanife Örnek, İsmail, Kibar, Naime ve Osman Kaya, Fatih ve Münevver Kara, Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Naime ve Osman Kaya, ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Devlet Hastanesine sevk edildi.

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