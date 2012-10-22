Adıyaman'da TOKİ isyanı!

Adıyaman'da yapımı 1 ay önce tamamlanan TOKİ konutlarında oturanlar, son günlerde artan yağışlarda evlerinin içerisine su damlamasını protesto etti.

Yeni mezarlık Mahallesi Sitilice mevkisinde yapımı 1 ay önce tamamlanan TOKİ konutlarında oturan vatandaşlar, binalarının yağmur sularını çekerek evlerine su damlamasını protesto etmek için Adıyaman TOKİ İlköğretim Okulu bahçesinde toplandı.

Yaklaşık bin kişilik kalabalık, Ankara Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan gelen yetkililere dertlerini anlatarak, yaşadıkları sıkıntıların çözülmesini istedi.

Okul bahçesi içerisinde önlem amaçlı bekleyen polis ekipleri ise vatandaşları sakinleştirerek, dağılmalarını istedi. Bina sakinleri ise "Evimizin her yerinden su damlıyor. 1 haftadır bu çileyi çekiyoruz, ya evlerimizi yapın ya da paramızı bize iade edin" dediler.