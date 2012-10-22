T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adıyaman'da TOKİ isyanı!

Konut sakinleri, 'Ya evlerimiz yapın ya da paramızı iade edin' diye tepki gösterdiler

22 Ekim 2012 00:16

Adıyaman'da yapımı 1 ay önce tamamlanan TOKİ konutlarında oturanlar, son günlerde artan yağışlarda evlerinin içerisine su damlamasını protesto etti.

Yeni mezarlık Mahallesi Sitilice mevkisinde yapımı 1 ay önce tamamlanan TOKİ konutlarında oturan vatandaşlar, binalarının yağmur sularını çekerek evlerine su damlamasını protesto etmek için Adıyaman TOKİ İlköğretim Okulu bahçesinde toplandı.

Yaklaşık bin kişilik kalabalık, Ankara Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan gelen yetkililere dertlerini anlatarak, yaşadıkları sıkıntıların çözülmesini istedi.

Okul bahçesi içerisinde önlem amaçlı bekleyen polis ekipleri ise vatandaşları sakinleştirerek, dağılmalarını istedi. Bina sakinleri ise "Evimizin her yerinden su damlıyor. 1 haftadır bu çileyi çekiyoruz, ya evlerimizi yapın ya da paramızı bize iade edin" dediler.

ETİKETLER

adıyamantokiisyanyağmursu damlaması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24