Adıyaman'da TIR, kamyonete çaptı: 2 ölü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da arızalanınca park edilen kamyonete TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hareket eden kamyonetin önünde duran Necmettin Turan ve Fidan Şimşek ezilerek öldü.

Kaza, dün gece Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Necmettin Turan yönetimindeki 23 DC 095 plakalı kamyonet, arızalanınca sürücüsü park edip yanında bulunan Fidan Şimşek ile birlikte önünde beklemeye başladı. Aynı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 31 KEM 80 plakalı TIR, park halindeki kamyonete arkadan çarptı. TIR\'ın çarptığı kamyonetin önünde bekleyen Turan ve Şimşek, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen AFAD ve sağlık görevlilerinin çalışması ile kamyonetin altından çıkarılan 2 ceset, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Jandarma TIR sürücüsünü gözaltına aldı.



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