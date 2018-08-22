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Adıyaman'da terör operasyonu: 2 gözaltı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

22 Ağustos 2018 16:15

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK\'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütüne yardım ve yataklık suçu işleyenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Pınarbaşı beldesinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda evlerinde arama yapılan Z.Y. ile S.S. gözaltına alındı. Sorgulanmasına başlanan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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