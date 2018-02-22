Adıyaman'da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilere yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan ev ve işyerlerinde çok sayıda çek, senet, tapu, ruhsatsız tabanca ve suç unsuru doküman ele geçirildi. Operasyonda polis, R.B., R.B., E.T., Z.E., Y.D., M.Ç., M.D ve H.T’yi gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan A.B’nin ise yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

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