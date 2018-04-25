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Adıyaman'da Suriyeliler arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçıp Adıyaman'a yerleşen Suriyeliler arasında para anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

25 Nisan 2018 13:07

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçıp Adıyaman\'a yerleşen Suriyeliler arasında para anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kavga, dün gece Mara Mahallesi\'nde meydana geldi. İç savaştan kaçarak Adıyaman\'a yerleşen Suriyeli Ahmet Sayat (28), işlettiği bakkalın önünden geçen Tarık El Musa\'dan (25), 85 lira alacağını istedi. İddiaya göre bunun üzerine iki Suriyeli arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan tartışmanın ardından ayrılan El Musa, bir süre sonra yakınları ile birlikte tekrar Sayat\'ın yanına geldi. Yeniden başlayan tartışma sırasında Sayat, bıçakla Tarık El Musa ile yanında bulunan Ala Mıstavi ve Velid Berho\'yu yaraladı. Kavganın ardından bakkal Ahmet Sayat kayıplara karışırken, yaralı Suriyeliler ise ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Tarım El Musa, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. El Musa\'nın cesedi otopsi için morga konulurken, tedavisi süren diğer 2 yaralıdan Ala Mıstavi\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından kaçan Ahmet Sayat\'ın yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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