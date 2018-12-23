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Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 948 uyuşturucu hap ele geçirildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polisin yaptığı yol kontrolünde durdurulan otomobilde 'zula' olarak tabir edilen yerde 948 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

23 Aralık 2018 01:42

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, polisin yaptığı yol kontrolünde durdurulan otomobilde \'zula\' olarak tabir edilen yerde 948 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Gölbaşı yolu üzerinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. Ekiplerin aramasında \'zula\' olarak tabir edilen yerde 948 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobil sürücüsü M.K.\'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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