Adıyaman'da PKK saldırısında yaralanan asker şehit oldu

Adıyaman'da, dün PKK'lıların roketatar ve uzun namlulu tüfeklerle düzenlediği saldırıda yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Adıyaman’da dün öğleden sonra Boğazözü Köyü yakınlarında PKK mensupları tarafından askeri aracın geçişi sırasında roketatarlı saldırı düzenlendi. Roket mermisinin isabet etmesinin ardından araçta bulunan askerlere, PKK'lılar uzun namlulu tüfekle de ateş açtı. Askerlerin ateşe karşılık vermesiyle çatışma çıkarken, PKK'lılar bir süre sonra dağlık araziye kaçtı. Saldırıda yaralanan askeri aracın sürücüsü olan 21 yaşındaki jandarma er Mücahit Şimşek, götürüldüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.



Şehit askerin cenazesi, yapılacak otopsinin ardından İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a gönderilecek.



Öte yandan saldırının ardından, güvenlik güçlerince bölgede PKK'lılara yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor.