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Adıyaman'da otomobilde eroine 2 gözaltı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, durdurulan otomobilde yapılan aramada 28 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı

24 Ekim 2018 20:12

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, durdurulan otomobilde yapılan aramada 28 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15\'inci kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenerek durdurulan plakası açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 2 paket halinde 28 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroine el konulurken otomobilde bulunan A.Y. ve S.D., gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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