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Adıyaman'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

25 Kasım 2017 15:20

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece geç saatlerde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet Altundağ, yönetimindeki 02 AB 789 plakalı otomobil, Aşağı Çöplü köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Altundağ ile yanında bulunan akrabası Murat Altundağ ve Soner Bayrak, yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Soner Bayrak ve Murat Altundağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Otomobil sürücüsü Mehmet Altundağ\'ın tedavisinin sürdüğü kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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