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Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Mahir ALAN / ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN’da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Şeyho Acar öldü, 1 kişi yaralandı

20 Ağustos 2017 15:22

Mahir ALAN / ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN’da, kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Şeyho Acar öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece geç saatlerde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Şeyho Acar yönetimindeki 27 FS 061 plakalı otomobil, Atmalı Köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Şeyho Acar ile otomobildeki İmam Ertük yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Şeyho Acar, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Acar\'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.
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