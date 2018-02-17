Adıyaman'da Mehmetçiğe destek konvoyu

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, Türkiye Toplu Taşımaları İşçi Sendikası tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin kentine yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı\' hareketine destek amacıyla konvoy düzenlendi.

Düzenlenen konvoya Adıyaman Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, minibüs şoförleri ve vatandaşlar katıldı. Bin 500 minibüsün katıldığı konvoyda, Türk bayrakları ile süslenen ve Mehter Marşı çalınan araçlarla şehit turu yapıldı.

Türkiye Toplu Taşımaları İşçi Sendikası Adıyaman il ve İlçeler Şube Başkanı Mahmut Pektaş, \"Bütün başkanlara örnek olması amacıyla Afrin\'deki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu \'Zeytin Dalı\' operasyonuna kalbi desteklerimizi sunmak, destek vermek amacıyla bugün Adıyaman merkezde böyle bir program başlattık. Bizler Türkiye Toplu Taşımaları İşçi Sendikası üyeleri olarak ve sektörde kar amacı güden bir kuruluş değiliz. Aynı zamanda bizler memleket sevdalısı olan bir kuruluş olduğumuzu sahip çıktığımızı belirtmek üzere buradayız\" dedi.

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