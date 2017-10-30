Adıyaman'da İtalyan ressam Palizzi'ye ait olduğu iddia edilen tablo ele geçirildi

Mahir ALAN/KAHTA (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'da bir otomobilde yapılan aramada, İtalyan ressam Filippo Palizzi\'ye ait olduğu iddia edilen tablo ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahta İlçesi\'nde jandarma ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri, plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, İtalyan ressam Filippo Palizzi\'nin 1871 yılında yaptığı iddia edilen tablo ele geçirildi. Tabloya incelenmek üzere el konulurken, otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.



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