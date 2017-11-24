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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı

24 Kasım 2017 22:14

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Çelikhan Karayolu\'nun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Arif Karabiber yönetimindeki 02 KU 038 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yücel Gölkap yönetimindeki 44 KC 508 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Ömer Dua Gökalp, Dilek Gökalp, Sinem Karabiber, Hanife Karabiber, Adem Karabiber ve adı öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedavilerine başlanılan yaralılardan Hanife Karabiber\'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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