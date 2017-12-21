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Adıyaman'da iki kardeş uyuşturucudan tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 40 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2 kardeş tutuklandı

21 Aralık 2017 19:24

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 40 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2 kardeş tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman-Gölbaşı karayolunda oluşturulan kontrol noktasında durumundan şüphelenerek durdurulan otomobilde yapılan aramada 40 gram eroin ele geçirilirken, Esra B., Mehmet U., Gökhan U. ve Mahmut G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut G., savcılık tarafından serbest bırakılırken, Esra B., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gökhan U. ve Mehmet U. kardeşler ise \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.

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