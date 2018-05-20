Adıyaman'da Galatasaray coşkusu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

Galatasaray\'ın Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Göztepe\'yi deplasmanda mağlup ederek şampiyon olması, Adıyaman\'da coşkuyla kutlandı.

Galatasaray, Göztepe\'yi deplasmanda Gomis\'in penaltı golüyle 1-0 yenerek Spor Toto Süper Lig\'in 2017-2018 sezonu şampiyonu oldu. Maçın bitmesinin ardından Gölbaşı Caddesi, Atatürk Caddesi ve Atatürk Bulvarında ellerinde sarı kırmızılı bayraklarla toplanan taraftarlar, meşalelerle kutlama yaptı. Takımlarına tezahüratlarda bulunarak konfeti yakıp slogan atan taraftarlar, uzun süre sevinç gösterisi yaptı. Galatasaray taraftarları, gece boyu araçlarıyla konvoylar oluşturup şehir turu atarak şampiyonluğu kutladı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kutlamalardan detaylar

- Taraftarlar ile röp.

- Genel ve detay görüntüler