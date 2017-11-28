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Adıyaman'da FETÖ'ye 9 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 9'u tutuklandı

28 Kasım 2017 15:21

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 9\'u tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen çarşamba günü örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen kişilere yönelik Adıyaman, Ankara, İstanbul ve Şırnak\'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15\'i serbest bırakılırken; M.Ö., M.E.D., R.Ş., M.E.A., B.G., G.K., M.E., M.T. ve M.G. tutuklandı.
 

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