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Adıyaman'da eğitim uçağı düştü, pilot öldü (5)

SON UÇUŞUNU TAMAMLASA SERTİFİKA ALACAKTI Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu yaşamını yitiren kursiyer pilot Mehmet Önal'ın uçuşu tamamlayabilse pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi

27 Haziran 2018 16:00

SON UÇUŞUNU TAMAMLASA SERTİFİKA ALACAKTI
Gaziantep Üniversitesi\'ne ait eğitim uçağının Adıyaman\'da düşmesi sonucu yaşamını yitiren kursiyer pilot Mehmet Önal\'ın uçuşu tamamlayabilse pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi.
Yalnız başına yaptığı son uçuşu olan 38\'inci saat uçuşunda uçağın düşmesiyle yaşamını yitiren Önal\'ın ölüm haberi, eğitim gördüğü fakülte ve arkadaşlarını yasa boğdu.
Öte yandan Önal\'ın gerisinde ilk yaptığı yalnız uçuşunu tamamlamasının ardından Gaziantep Havalimanı\'nda arkadaşları tarafından hortumla ıslatıldığı ana ait görüntüler de kaldı.

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