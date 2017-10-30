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Adıyaman'da cinayet şüphelisi tutuklandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN'da, 45 yaşındaki Halil İbrahim Anur'u tabancayla öldürdüğü iddiasıyla Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yakalanan A

30 Ekim 2017 17:13

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)- ADIYAMAN\'da, 45 yaşındaki Halil İbrahim Anur\'u tabancayla öldürdüğü iddiasıyla Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'nde yakalanan A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kap Cami Mahallesi\'nde geçen Pazartesi günü meydana gelen olayda Halil İbrahim Anur ile A.E., Tütüncüler Pazarı\'nda bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında A.E., yanındaki tabancayla Anur\'a ateş açıp kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Anur, götürüldüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan A.E., Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'nde yakalandı. Adıyaman\'a getirilip emniyette ifadesi alınan A.E., adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 

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