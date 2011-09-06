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Yaşam

Adıyaman'da caddeleri su bastı ADIYAMAN (A.A)

06 Eylül 2011 23:05

-Adıyaman'da caddeleri su bastı ADIYAMAN (A.A) - 06.09.2011 - Adıyaman'da içme suyu boru hattında meydana gelen patlama, bazı cadde ve sokakları su altında bıraktı. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan içme suyu boru hattında patlama meydana geldi. Bir saate yakın boşa akan sular, adeta sel görüntüsü oluşturdu.  Kentin en işlek kavşaklarından biri olan Saat Kulesi Kavşağı'na kadar suyun inmesi trafiği adeta felç etti. Suyun etkisiyle araçlar güçlükle ilerleyebildi, bazı araçlar ise arıza yaptı.  Cadde ve sokaklardaki su, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Kaldırımlarda mahsur kalanlar, otomobillerle karşıdan karşıya geçirildi.  İş yeri sahipleri de suyun dükkanlarına girmemesi için yoğun çaba harcadı. Adıyaman Belediyesi ekipleri, suyu keserek boruda tadilat çalışması başlattı.

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