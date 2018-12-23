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Adıyaman'da bakır madeninde göçük:1 işçi hayatını kaybetti

Göçük altında kalan Güral Karadoğan arkadaşlarının yardımıyla enkaz altından çıkarıldı ancak kurtarılamadı

Fotoğraf: Arşiv

23 Aralık 2018 01:54

Adıyaman’da, bakır madeninde meydana gelen göçüğün altında kalan Güral Karadoğan (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan yolunun 30'uncu kilometresindeki bakır madeninde meydana geldi. Madende işçi olarak çalışan Güral Karadoğan, tünelde olduğu sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Karadoğan, arkadaşlarının yardımıyla enkaz altından çıkarıldı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karadoğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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